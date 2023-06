Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) mit Organisator Bernd Langmaack und Stadtzentrum-Manager Florian Went (von links nach rechts) stellten das Programm vor. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Karussell, Cocktails und Musik Schenefeld feiert das zwölfte Stadtfest – das ist geplant Von Sophie Laura Martin | 07.06.2023, 17:00 Uhr

Die Stadt Schenefeld ist in Feierlaune: Am 23. Juni beginnt das große, dreitägige Stadtfest auf dem Außenparkplatz des Stadtzentrums. Die Gäste dürfen sich auf Musik, leckeres Essen und jede Menge Aktionen freuen. Am Sonntag gibt es auf der Hauptbühne eine Premiere.