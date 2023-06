Seit 50 Jahren ein Ehepaar: Peter und Bärbel Otto zusammen mit Stadtpräsidentin Gudrun (li) in Ihrem Garten Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Große Liebe am Arbeitsplatz Goldene Hochzeit in Schenefeld: Wie Klebestreifen Bärbel und Peter Otto einst zusammenbrachte Von Hans-Joachim Kölln | 01.06.2023, 17:48 Uhr

Am 1. Juni haben Bärbel und Peter Otto in Schenefeld ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Schenefelder Firma, in der sie einen Vorwand nutzte, um in seiner Nähe zu sein.