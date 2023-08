Aus Alt mach Neu Sanierung von Straßen in Halstenbek: Diese Baustellen beschäftigen die Gemeinde Von Roksana Ruther | 06.08.2023, 12:00 Uhr Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt in der Grünen Twiete sind im vollen Gange. Foto: Roksana Ruther up-down up-down

Es gibt immer etwas zu tun, so auch in Halstenbek. Die nächsten Baustellen sind schon längst geplant, während bei einigen kein Ende in Sicht ist. Sanierungen sind unter anderem für die Lübzer Straße und die L104 vorgesehen.