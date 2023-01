Die Schenefelder ALdi-Filiale an der Hauptstraße soll umfangreich modernisiert und umgebaut werden. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Umbau und Neugestaltung Sanierung des Schenefelder Aldi-Marktes startet in diesem Quartal Von Sophie Laura Martin | 23.01.2023, 09:00 Uhr

Aldi Nord plant eine umfangreiche Sanierung seiner Filiale an der Hauptstraße in Schenefeld. Die Bauarbeiten beginnen in den kommenden Wochen. Der Verkaufsraum wird von 583 Quadratmeter auf rund 800 Quadratmeter aufgestockt.