Die Hauptstraße (Landesstraße 106) in Appen sorgt weiter für Diskussionen. Dort gilt wegen Straßenschäden mittlerweile Tempo 30. Foto: Jan Schönstedt up-down up-down Nach Tempo-30-Entscheidung Staatssekretär: Sanierung der Hauptstraße in Appen war für dieses Jahr geplant Von Martin Busche | 06.03.2023, 09:00 Uhr

Ein Brief aus Kiel sorgt in Appen für Gesprächsstoff. Dort nimmt der Staatssekretär für Verkehr die Straßenbaubehörde in Schutz. Die Gemeinde Appen kommt dabei nicht gut weg.