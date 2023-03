Kreispräsident Helmuth Ahrens (links) war es vergönnt, das Fass mit dem Salvatorbier anzustechen. Schulkommandeur Oberst Thomas Berger attestierte ihm dabei. Foto: Klaus Plath up-down up-down Kreis Pinneberg 35 Jahre Unteroffizierschule: 200 Gäste beim Salvatorabend in Appen Von Klaus Plath | 11.03.2023, 15:48 Uhr

Drei Jahre fiel er der Coronapandemie zum Opfer, der traditionelle Salvatorabend an der Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen. Am Freitag konnte endlich an die lange Tradition dieses Ereignisses angeknüpft werden.