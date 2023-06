Arbeiten zusammen, wenn es um Gemüse geht: Philip Frenßen von der Hemdinger Gärtnerei Grünkorb (links) und Thomas Kosikowski von den Restaurants „Salt and Silver“. Foto: Dana Bigger up-down up-down Regionales Gemüse Tomatillos, Chilis und Co.: Vom Hemdinger Feld in die Hamburger Restaurantküche Von Cornelia Sprenger | 30.06.2023, 17:00 Uhr

Für seine Hamburger Restaurants baut Thomas Kosikowski, genannt „Cozy“, sein eigenes Gemüse in der Hemdinger Gärtnerei Grünkorb an. Das meiste davon ist so exotisch, dass man es über den Großhandel nur schwer bekommt.