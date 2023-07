Pendler müssen sich auf einen geänderten Fahrplan der S3 in den Sommerferien einstellen. Foto: imago images / Jannis Große up-down up-down Pendler betroffen Bauarbeiten in Hamburg: S3 fährt nur noch im 20-Minuten-Takt nach Pinneberg Von Caroline Warmuth | 04.07.2023, 06:00 Uhr

Die Deutsche Bahn hat die Sommerferien für die Bauarbeiten am Citytunnel in Hamburg mit Bedacht gewählt. In dieser Zeit würden rund 20 Prozent weniger Fahrgäste mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. So ist der Kreis Pinneberg davon betroffen.