Keine S-Bahn nach Altona S3-Bauarbeiten: So kommen Pendler aus Thesdorf, Halstenbek und Krupunder nach Hamburg Von Manu Schmickler | 12.10.2023, 17:30 Uhr Bis zum 29. Oktober fährt die S3 nur zwischen Pinneberg und Stellingen. Pendler aus Thesdorf, Halstenbek und Krupunder müssen dann auf Busse ausweichen, um nach Hamburg zu gelangen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Schulferien sind in Hamburg und seinem Speckgürtel mittlerweile ein Synonym für S-Bahn-Baustellen. Auch in den Herbstferien wird wieder an den Gleisen gebaut, und die Pendler müssen sehen, wie sie von Halstenbek nach Hamburg kommen. shz.de sagt, wie es geht.