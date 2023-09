Bereits in der Nacht zu Dienstag (12. September) sind auf einer Baustelle auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rellinger Straße in Pinneberg Arbeitsmaschinen gestohlen worden. Das berichtete die Polizei am Freitag (29. September). Die Diebe stahlen eine gelbe Rüttelplatte der Marke „Wacker Neuson“ einen grau-gelben Stampfer der Marke „Ammann“ in Grau-Gelb. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Aufgrund des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass die Maschinen von mehreren Personen oder mit Hilfsmitteln auf oder in ein größeres Fahrzeug verladen wurden.

Polizei ermittelt

Die Polizeistation in Rellingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag, 11. September, 16.45 Uhr und Dienstag, 12. September, 6.35 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (04101) 4980 entgegen.