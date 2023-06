Das Rainer-Schnelle-Trio spielte Soul-Klassiker im Jazz-Groove. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Jazz in Elmshorn Rosengarten Elmshorn: Beste Stimmung bei Jazz ’n’ Roses Von Jann Roolfs | 11.06.2023, 18:11 Uhr

Was gibt es Schöneres? Sonnenschein und schwingende Jazz-Musik machten am Sonntag aus dem Rosengarten in Elmshorn ein Festival der guten Laune.