Die zartblütigen Dolden haben einen Durchmesser von 30 bis 50 Zentimetern. Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch Pflanzenplage Riesenbärenklau am Halstenbeker Rückhaltebecken und in Gärten: Wie wird man ihn los? Von Manu Schmickler | 02.07.2023, 08:00 Uhr

Seit Jahren versucht Halstenbek den Riesenbärenklau zu bekämpfen. Immer wieder wächst die Pflanze, die andere Arten verdrängt und bei Berührung schwere Verletzungen verursacht, am Regenrückhaltebecken – und in privaten Gärten. Was tun?