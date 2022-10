Patrick Diehr plant mit seinem Personal-Management-Team Bettina Dummann (rechts) und Christine Storm viele Veränderungen im Goldschätzchen. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Personalmangel Goldschätzchen in Prisdorf führt Vier-Tage-Woche in der Gastronomie ein Von Bastian Fröhlig | 10.10.2022, 18:00 Uhr

Goldschätzchen-Chef Patrick Diehr geht neue Wege. Er führt die Vier-Tage-Woche ein. Geöffnet ist zukünftig montags bis donnerstags – am Wochenende nur bei vorheriger Buchung. So will er Mitarbeiter entlasten.