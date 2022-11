Das Team vom Repair-Café Halstenbek freut sich über neue Gesichter und alte Geräte Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Repair-Café in Halstenbek Von wegen kaputt – Reparieren statt entsorgen Von Manu Schmickler | 01.11.2022, 17:40 Uhr

Am Mittwoch (2. November) treffen sich im JubA23 an der Gemeinschaftsschule an der Bek wieder alle, die lieber reparieren statt wegwerfen: Im Repair-Café ist jeder willkommen, der mitgebrachte, defekte Geräte zum Laufen bringen möchte und dabei Hilfe von Profis benötigt.