Der zweite Vorsitzende Dirk Schaller (links) ehrt die erste Vorsitzende Friederike Bauer (rechts) für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit. Im Hintergrund zu sehen sind (von links) Ursula Kretschmann, Jana Alina Kleemann und Nadine Oesting-Held, die über jeden Geehrten so einiges zu erzählen wussten. Foto: Manu Schmickler

Beim Sommerfest Seit 60 Jahren auf der Bühne: Rellinger Theaterverein ehrt seine Urgesteine Von Manu Schmickler | 11.07.2023, 06:00 Uhr

Der Rellinger Theaterverein feierte am Sonnabend sein jährliches Sommerfest. Zur Tradition gehört es, langjährige Mitglieder zu ehren. In diesem Jahr standen 380 Jahre Vereinszugehörigkeit auf der Bühne in der alten Sporthalle.