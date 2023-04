Beim Frauenkleidermarkt in Rellingen fanden alte Lieblingsstücke neue Besitzerinnen. Der Termin fürs nächste Jahr steht auch schon fest. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Frauen für Frauen Frauenkleidermarkt Rellingen: 10.000 Euro an einem Wochenende für den guten Zweck Von Bastian Fröhlig | 21.04.2023, 09:00 Uhr

Der Frauenkleidermarkt in Rellingen kratzt an der 10.000-Euro-Marke. Mit dem Geld sollen Frauen in Bangladesch unterstützt werden.