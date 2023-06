Jessica Müller (v. l.), Silke Gundlach und Rita Nickel freuen sich aufs Open-Air-Kino und testen schon mal die neuen Sonnenbänke am Rellinger Gemeindesportplatz. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Am 10. Juli Open-Air-Kino in Rellingen: Drei Filme an einem Tag Von Manu Schmickler | 25.06.2023, 15:00 Uhr

Am zweiten Montag im Juli ist Open-Air-Kino in Rellingen. Wieder auf dem Gemeindesportplatz, aber diesmal ein bisschen anders. Was gezeigt wird – und was es Neues gibt, lesen Sie hier.