Rellingen sucht 20 Schöffen. Bewerbungsschluss ist der 24. April. Im Namen des Volkes: Rellingen sucht Schöffen Von Manu Schmickler | 26.01.2023, 17:00 Uhr

Wir Schöffen das. So wirbt das Bundesministerium für Justiz gerade um Bewerber für ein wichtiges Ehrenamt. Auch Rellingen sucht derzeit etwa 20 Laienrichter, die von 2024 bis 2028 am Amtsgericht in Pinneberg und Landgericht Itzehoe bei Strafsachen mitentscheiden. Was muss man dafür können?