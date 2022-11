Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs. Symbolfoto: dpa up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch in Einfamilienhaus in Rellingen Von Manu Schmickler | 07.11.2022, 17:47 Uhr

Am Montag (7. November) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße eingedrungen und haben dabei Bargeld entwendet.