Mit Sack und Pack weg: Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind unzählige Menschen auf der Flucht, wie hier in der Region Donetsk. Viele sind in europäischen Nachbarländern untergekommen. In Rellingen leben aktuell 219 Menschen in Flüchtlingsunterkünften, doch die Gemeinde rechnet mit Zuwachs.

Foto: www.imago-images.de