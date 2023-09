Ein Experte gibt Tipps Reifenplatzer und brennende Autos im Kreis Pinneberg: So reagieren Autofahrer richtig Von Caroline Warmuth | 18.09.2023, 06:00 Uhr Die vergangenen Monate haben immer wieder gezeigt, was bei Reifenplatzern und Rauch im Motorraum passieren kann. Foto: Florian Sprenger (Collage: Caroline Warmuth) up-down up-down

Im Kreis Pinneberg brennen immer wieder Autos aus. Und die vergangenen Wochen haben ebenfalls gezeigt, was ein Reifenplatzer an Folgeschäden verursachen kann. shz.de hat mit dem ADAC gesprochen und gefragt: Wie verhält man sich in diesen Situationen richtig?