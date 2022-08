Christiane Hoffmann wird aus ihrem Buch lesen. In der Geschichte folgt sie den Spuren ihres Vaters. FOTO: imago images up-down up-down Stellvertretende Regierungssprecherin Buch über Kriegsgeschichte: Christiane Hoffmann liest in Wedel Von Finn Warncke | 24.08.2022, 17:00 Uhr

Hoffmann ist stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin und Autorin. In ihrem Buch begibt sie sich auf die Spuren ihres Vaters – und kommt für eine Lesung in ihre Heimatstadt.