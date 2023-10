Angelika Klaska fasst zusammen, was am Sonntag (8. Oktober) quasi für alle Wahlbüros in Pinneberg gilt: „Es ist ruhig. Schon sehr wenig.“ Sie ist Wahlhelferin im Bezirk 16 in der Theodor-Heuss-Schule, wo gleich zwei Wahlbezirke untergebracht sind. Die Wahlbeteiligung lag um 10.30 Uhr bei 3,21 Prozent, um 13.30 Uhr bei 11,8 Prozent. „Da kommen noch die Briefwähler zu“, erläutert Klaska. Diese sollen bei rund zehn Prozent liegen. Mit 23,12 Prozent abgegebenen Stimmen war der Wahlbezirk schon 2018 bei der vergangenen Bürgermeisterwahl schwach, was die Wahlbeteiligung betrifft.

Eine Tür weiter ist der Wahlbezirk 17 beheimatet. Auch dort ist es ruhig. Die Wahlbeteiligung liegt gegen 16.30 Uhr bei rund 35 Prozent – inklusive der zugeordneten Briefwähler. „Davon muss man rund 14 Prozent abziehen. Dann hat man die realen Wähler im Wahllokal“, sagt Wahlhelferin Anne-Kathrin Ahsbahs. Im Wahlbezirk 17 waren es bis 10.30 Uhr gerade einmal 3,71 Prozent, bis 13.30 Uhr dann 11,23 Prozent und drei Stunden später rund 20 Prozent. Gerade einmal ein Drittel der Wahlberechtigten hat also gewählt. Das sind aber mehr als 2018. Damals lag die Wahlbeteiligung insgesamt in Pinneberg bei 27,63 Prozent. Im Wahlbezirk 17 bei 33,41 Prozent. „Wir werden auf ähnlichem Niveau landen“, so Ahsbahs. Sie resümiert:

„Das Interesse an Bürgermeisterwahlen ist leider oft gering. Vielleicht hätte man den Termin mit der Europawahl im kommenden Jahr kombinieren können.“ Anne-Katrhin Ahsbahs Wahlhelferin

Gleiches Bild in der Grundschule Thesdorf. Bis 10.30 Uhr haben 3,93 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, bis 13.30 Uhr 18,57 Prozent. Auch hier ohne Briefwähler, die etwa acht Prozent ausmachen. „Wir liegen schon über der letzten Bürgermeisterwahl“, sagte Wahlvorstand Arne Breitsprecher. Es gebe zwei Schübe im Wahllokal:

„Es gibt diejenigen, die nach dem Frühstück kommen und diejenigen, die nach dem Essen wählen. Das ist immer so.“ Arne Breitsprecher Wahlvorstand Grundschule Thesdorf

Er ist erstmals Wahlvorstand, aber seit Jahren Wahlhelfer. Seit wann und wie viele Wahlen er begleitet hat, weiß er selbst nicht. „Das ist für mich gefühlt gelebte Demokratie. Ich darf mich nicht beschweren, wenn ich am demokratischen Prozess nicht mitgewirkt habe.“ Zudem sei es eine gute Möglichkeit, die Nachbarschaft kennenzulernen und zu treffen.

Wahlhelfer im Wahlbezirk 17: Jan-Maarten Drischler (von links), Anne-Kathrin Ahsbahs, Angelika Klaska und Dieter Schrumpf.

Rund ein Drittel der Pinneberger hat gewählt. Doch warum so viele nicht? In der Richard-Köhn-Straße sitzen neun Personen vor einem Restaurant. Die Frage nach der Wahl wird mit Lachen beantwortet. „Was soll das bringen?“, fragt ein Mann. Keiner der neun will seinen Namen nennen oder fotografiert werden. Dafür wird über Filz in Politik und Politiker gesprochen, die sich die Taschen vollmachen. „Mehr als 9000 Euro im Monat für einen Bürgermeister ist irre“, sagt eine Frau. Interessiert es nicht, wer für die Stadt verantwortlich ist? „In der Verwaltung passiert doch eh nix. Pinneberg ist tot“, wirft ein Mann ein. Was man sich wünsche? Ein Kino und mehr Veranstaltungen, lautet der Tenor.

Die Wahlbeteiligung in der Grundschule Thesdorf.

In der Innenstadt ist eine Gruppe junger Männer unterwegs. Von den sieben seien drei nicht wahlberechtigt. Einer hat gewählt. „Meine Eltern sind immer mit uns Kindern zur Wahl gegangen und haben gesagt, dass es wichtig ist. Das habe ich übernommen. Wir waren heute gemeinsam wählen. Für mich war es das zweite Mal“, sagt Ahmed. Seine Freunde gucken ihn eher verwundert an. „Krass, ich habe die Briefe immer weggeworfen“, sagt einer der Freunde. „Musst du auch mal lesen“, kontert Ahmed. Er ist überzeugt: „Wenn man nicht wählt, darf man auch nicht meckern.“