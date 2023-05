Die Unterführung im S-Bahnhof Halstenbek in Richtung Hagenwisch und P&R-Parkplatz ist ziemlich einsam - auch tagsüber. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht Raubüberfall am hellichten Tag am Halstenbeker Bahnhof Von Manu Schmickler | 08.05.2023, 17:51 Uhr

Mitten am Nachmittag wurde am Freitag ein Senior am Halstenbeker S-Bahnhof überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.