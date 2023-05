Einsatzkräfte eilten in die Altonaer Chaussee in Schenefeld, um ein Feuer zu löschen. Symbolfoto: IMAGO/Silas Stein up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Putzkraft entdeckt Feuer in Schenefelder Restaurant Von Caroline Warmuth | 26.05.2023, 14:11 Uhr

Am frühen Freitagmorgen sind Schenefelder Feuerwehrleute zu einem Feuer an der Altonaer Chaussee ausgerückt. Dort brannte es in einem Restaurant.