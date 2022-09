Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP) bleibt skeptisch, ob Prisdorf die Mitfahrerbänke braucht. Archivfoto: Ann-Kathrin Just up-down up-down Streit in Prisdorf Ist das Verkehrsprojekt „Mitfahrerbänke“ gescheitert? Von Martin Busche | 24.09.2022, 13:00 Uhr

Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz will sie am liebsten abbauen. CDU-Mann Brühl hält sie weiter für eine gute Idee. Die „Mitfahrerbänke“ in Prisdorf bleiben leer, das sorgt für Diskussionen.