Die Gewinner des Abfallvermeidungswettbewerbs neben dem Müllmonster. Foto: Katharina Mrozek up-down up-down Kurzfilme gegen zu viel Müll „Bändige das Müllmonster“: Siegerehrung des Wettbewerbs für weniger Abfall Von Katharina Mrozek | 29.08.2022, 13:48 Uhr

Kinder und Jugendliche waren aufgerufen, ihre Ideen zur Müllvermeidung in Form eines Kurzfilms einzureichen. Am Freitag, 26. August, wurden die Gewinner des Wettbewerbs „Film ab für weniger Abfall! – Bändige das Müllmonster in 3 Minuten!“ bekanntgegeben.