Bei der IT-Umstellung hat es Probleme gegeben. Viele Postbank-Kunden können die Serviceterminals in der Filiale daher derzeit nicht benutzen. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Probleme mit Automaten Postbank-Kunden in Pinneberg können weder überweisen noch Konto-Auszüge drucken Von René Erdbrügger | 07.02.2023, 07:00 Uhr

An den Terminals in der neuen Filiale am Fahltskamp in Pinneberg können Postbank-Kunden aktuell keinen Kontoauszug drucken oder eine Überweisung tätigen. Die Postbank entschuldigt sich.