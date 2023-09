Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg, Pinneberg und Elmshorn ist es am Donnerstagmorgen (14. September) zu Verzögerungen und Zugausfällen gekommen – auch Fahrgäste der Linien RE6 und RE7 im Kreis Pinneberg waren davon betroffen. Der Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) „unbefugte Personen an der Strecke“ und in der Folge ein Polizeieinsatz.

Wie ein Sprecher der Pinneberger Polizei am Mittag auf Nachfrage von shz.de schilderte, soll es sich bei dem Polizeieinsatz um einen versuchten schweren Raub in Halstenbek gehandelt haben. Dieser soll in der Nähe des Bahnhofs passiert sein. Der Einsatz ist inzwischen beendet, die Bahnstrecke wieder freigegeben. Nähere Informationen gibt es bislang nicht.

Aufgrund des Polizeieinsatzes wurde zwischenzeitlich die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg gesperrt. Dadurch kam es zu Ankunftsverzögerungen von 40 bis 45 Minuten. Nachdem am Elmshorner Bahnhof längere Zeit gar keine Züge mehr gestartet waren, fuhren ab zirka 10.30 Uhr die ersten wieder. Das bestätigte auch eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Demnach könne es jetzt noch zu leichten Verspätungen im Bahnverkehr kommen.

Schon am Samstag (9. September) war es zu Ausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt gekommen. Grund für die Ausfälle war nach Angaben der Deutschen Bahn eine Fahrzeugstörung in Meldorf. In Itzehoe führte das zu chaotischen Zuständen am Bahnhof, dort tummelten sich rund 100 Menschen.