Fahrerflucht Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfällen in Pinneberg Von René Erdbrügger | 16.03.2023, 14:53 Uhr

Am Montag (13. März) wurden zwei parkende Autos in Pinneberg touchiert. Die Verursacher flüchteten. An den Fahrzeugen entstand Schaden.