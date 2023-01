Am Donnerstagabend (19. Januar) ist es in dem Vorraum eines Kreditinstitutes in der Friedrich-Ebert-Straße in Pinneberg zu einem versuchten schweren Raub gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei befanden sich um 21.32 Uhr eine 19-Jährige sowie zwei 17-jährige Pinneberger vor einem Geldausgabeautomaten in dem Vorraum der Bank, als ein 31-jähriger Pinneberger ihn betrat und die drei Personen mit einem Gegenstand bedrohte und die Herausgabe der EC-Karte und Bargeld forderte.

Polizei nimmt Mann vorläufig fest

Da zu diesem Zeitpunkt noch weitere Personen die Bank betraten, gelang es den drei Pinnebergern, den Vorraum zu verlassen und die Polizei zu informieren, sodass es bei einem Raubversuch blieb. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Beamte des Polizeireviers Pinneberg den Mann unweit des Tatortes im Rahmen einer Fahndung in der Dingstätte vorläufig festnehmen und zunächst in Gewahrsam nehmen.

Vorwurf der räuberischen Erpressung

Da der 31-Jährige selbst einräumte, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, teilt die Polizei mit, danach wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Der Pinneberger wird sich nun in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf der räuberischen Erpressung und des versuchten schweren Raubes verantworten müssen. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (04101) 2020 entgegen.