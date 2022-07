Die Polizei informiert und leistet Präventionsarbeit. FOTO: Symbolbild: Gelhot/ IMAGO/ up-down up-down Senioren als Ziel Polizei klärt Bürger über Geldbörsen-Diebstähle in Supermärkten auf Von Sophie Laura Martin | 26.07.2022, 18:00 Uhr

Die Polizei warnt vor Diebstählen von Geldbörsen in Supermärkten. An Infoständen vor den Lebensmittelmärkten sollen Bürger nun erneut für das Thema sensibilisiert werden. In den nächsten Tagen stehen die Beamten auch in Pinneberg und Schenefeld.