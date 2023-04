In Wedel und in Pinneberg wurde je ein Auto gestohlen. Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Axel Heimken / dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Vermutlich in der Nacht: Autos in Pinneberg und Wedel gestohlen Von Tina Wollenschläger | 21.04.2023, 16:34 Uhr

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Auto-Diebstählen geben können: In einer Nacht wurde ein Wagen in Pinneberg, der andere in Wedel gestohlen. Diese Tipps gibt die Polizei zum Schutz vor Diebstahl.