Gleich mehrere Wohnungseinbrüche gab es im Kreis Pinneberg. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Bargeld gestohlen Vier Taten an einem Tag: Einbrecher schlagen im Kreis Pinneberg zu Von Anja Steinbuch | 07.11.2022, 17:34 Uhr

In Bokholt-Hanredder und in Pinneberg sind Unbekannte in Wohnhäuser eingebrochen und haben Beute gemacht. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch.