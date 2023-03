Petra Wilkerling-Fluhr (von links), Harm Kähler und Arndt Kampowsky haben die FWG vor zehn Jahren mitgegründet. Foto: pax up-down up-down Kommunalpolitik für das Dorf Gegründet in Kummerfeld: Die FWG Borstel-Hohenraden wird zehn Jahre alt Von Martin Busche | 09.03.2023, 16:41 Uhr

Eine spontane Idee wurde zum Erfolgsprojekt: Die freie Wählergemeinschaft (FWG) in Borstel-Hohenraden wird zehn Jahre alt. Gegründet wurde sie in Kummerfeld. Am Sonnabend wird gefeiert.