Katharina Kegel ist Pinnebergs Integrationsbeauftragte. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Migration in Pinneberg Integrationsbeauftragte Katharina Kegel: „Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland“ Von René Erdbrügger | 21.02.2023, 18:00 Uhr

Katharina Kegel ist Pinnebergs Integrationsbeauftragte. Im Interview mit shz.de sagt sie, wo es gut läuft, was noch besser werden muss und was sich seit dem Krieg in der Ukraine verändert hat.