Vollendete Tatsachen: In Pinneberg wurden Bäume abgeholzt. Foto: Initiative Pinneberger*innen für Baumschutz up-down up-down Baumfällungen an der Mühlenau Grüne fordern Aufklärung – Rest der Pinneberger Politik genervt Von Bastian Fröhlig | 30.09.2022, 17:30 Uhr

Die Baumfällungen am Regenrückhaltebecken in Höhe der Heinrich-Boschenstraße in Pinneberg beschäftigen die Grünen noch immer. Sie fordern weiterhin Aufklärung.