Wahrzeichen der Stadt Blick bis nach Blankenese: Pinnebergs Wasserturm steht zum Verkauf Von René Erdbrügger | 26.08.2023, 06:00 Uhr Der schiefergedeckte Backsteinturm steht zum Verkauf. Foto: René Erdbrügger

Stadtgeschichte pur: Der Fabrikant Herman Wupperman ließ den Wasserturm 1912 nahe der Werkssiedlung am Peinerweg in Pinneberg bauen. Nun bietet ein Hamburger Makler die denkmalgeschützte Immobilie an. shz.de durfte einen Blick ins Innere werfen.