Zahnarzt Dr. Maik Georg Pillich (vorne, Mitte) überreichte Bettina Gläske von den Klinik Clowns (links) und Chris Poelmann von GoBanyo (Zweiter von links) jeweils einen Scheck. Die Sammelaktion wird unterstützt von: Anna Pillich, Qualitätsbeauftragte (vorne, Vierte von links) und Myassar Fathallah, Zahnmedizinische Fachangestellte (Fünfte von links), sowie Dilan Aldogan (hinten, von links), Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnarzt Lutz Häußermann, Zahnarzt Fabian Herkenrath und Fereshteh Hosseini, Zahnmedizinische Fachangestellte. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Sammelaktion Pinneberger Zahnarztpraxis spendet fast 10.000 Euro an soziale Projekte Von René Erdbrügger | 01.02.2023, 17:00 Uhr

Das Geld stammt aus dem Verkauf von Zahngold aus alten Kronen, Brücken und Füllungen. Jeweils einen symbolischen Scheck überreichte Dr. Maik Georg Pillich an den Verein Klinik-Clowns Hamburg und an die gemeinnützige GmbH GoBanyo, die mit einem Duschbus für Obdachlose in Hamburg unterwegs ist.