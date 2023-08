Wahl am 18. September Reinhard Töpler wünscht sich mehr Mitspracherecht für Pinnebergs Seniorenbeirat Von René Erdbrügger | 07.08.2023, 17:12 Uhr Reinhard Töpler war vier Jahre lang für den Pinneberger Seniorenbeirat tätig. Archivfoto: Lars Zimmermann up-down up-down

In Pinneberg wird am 18. September ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Doch was kann der eigentlich bewirken? Reinhard Töpler, der selbst einmal Mitglied und Vorsitzender gewesen ist, sieht Handlungsbedarf.