Die Marktbeschicker sind mit der neuen Regelung sehr zufrieden. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Immer von 7 bis 13 Uhr Pinneberger Wochenmarkt mit neuen Öffnungszeiten: So reagieren die Händler Von René Erdbrügger | 14.02.2023, 18:00 Uhr

Ab sofort hat der Pinneberger Wochenmarkt in der Innenstadt an allen drei Markttagen zu den gleichen Zeiten geöffnet. Wie kommt das in der Stadt an?