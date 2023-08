Pinneberger SummerJazz-Festival wird zum Atelier Warum der Tornescher Künstler Jörgen Habedank mit Skizzenblock im Konzert sitzt Von Bastian Fröhlig | 13.08.2023, 11:02 Uhr Der Tornescher Künstler Jörgen Habedank hatte sich einen Platz in der ersten Reihe gesichert. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down

Der Tornescher Künstler Jörgen Habedank fiel am Donnerstag und Freitag beim SummerJazz-Festival in Pinneberg auf. Er saß mit Skizzenblock in der ersten Reihe und zeichnete die Musiker.