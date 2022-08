Sie packen mit an für SummerJazz: Werner Porepp (von links), Heiner Husemann, Antje Lorenz, Volker Müller, Günter Kleinschmidt und Ralph Kricke. Foto: René Erdbrügger up-down up-down 35 Bands spielen an vier Tagen „Jazz goes Hip‐Hop“: Pinneberger sind heiß auf SummerJazz Von René Erdbrügger | 11.08.2022, 07:30 Uhr

Am Donnerstag (11. August) geht es los: Um 19.45 Uhr wird das Festival eröffnet. Mit einem dreiteiligen Ukraine-Special am Sonntag (14. August) soll ein Zeichen des Friedens gesetzt werden. Und in der Masterclass mit Ari Erev gibt es noch freie Plätze.