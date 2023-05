Das Pinneberger Schwimmbad bleibt das ganze Jahr geöffnet. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Beschluss zurückgenommen Pinneberger Schwimmbad bleibt nun doch im Winter geöffnet Von René Erdbrügger | 13.05.2023, 18:00 Uhr

In der Ratsversammlung am Donnerstag (11. Mai), der letzten vor der Kommunalwahl am Sonntag, zogen die Ratsherren- und -frauen an einem Strang. Das Schwimmbad wird während der künftigen Heizperioden nicht geschlossen.