Auf großer Tour Deshalb radeln ein Pinneberger Rentner und seine Freunde durch die Alpen Von Jann Roolfs | 20.08.2023, 16:00 Uhr Sie unternehmen mit ihren Fahrrädern große Touren: Peter Bernetzeder (74, von links) aus Oststeinbek, Thomas Wiedl (79) aus Oststeinbek, Peter Eyler (78) aus Hamburg und Günter Sager (80) aus Pinneberg. Foto: Jann Roolfs

Als sie in Rente gingen, fing der Freundeskreis mit seinen großen Touren an. Unter anderem haben sie um Pfingsten herum in den Alpen um die 10.000 Höhenmeter überwunden – mit ihren E-Bikes. Anstrengend war das trotzdem, wie der Pinneberger Günter Sager sagt.