Heiko Kiehn ist Pfarrer der katholischen Großgemeinde Heiliger Martin im Kreis Pinneberg Archivfoto: Cornelia Sprenger Beisetzung am 5. Januar Pinneberger Pfarrer: Benedikt XVI. „hat das Papsttum entmystifiziert" Von Cornelia Sprenger | 03.01.2023, 19:00 Uhr

Am Donnerstag, 5. Januar, wird der emeritierte Papst Benedikt XVI. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Heiko Kiehn, Pfarrer der katholischen Großgemeinde im Kreis Pinneberg, spricht darüber, wie der deutsche Theologe in Erinnerung bleibt.