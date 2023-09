Schenkung 3.500 Jahre alte Urne: Pinneberger Museum erhält Exponate aus vorchristlicher Zeit Von René Erdbrügger | 10.09.2023, 10:00 Uhr Hans Peder Hermansen übergibt seine letzten Schätze an Caroline Schröder vom Pinneberger Museum Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down

Hans Peder Hermansen hat 1951 am Krupunder See eine umfangreiche Sammlung von vorchristlichen Behältnissen und anderen Gegenständen entdeckt. Einen Teil der Exponate bekommt nun das Museum in Pinneberg.