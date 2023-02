Sie wollen den Menschen in der Türkei helfen: Seref Ciftci, Vorsitzender der türkisch-islamischen Gemeinde in Pinneberg, Yasar und Tuba Topkam (von links). Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down Nach Erdbeben in der Türkei Türkische Gemeinde in Pinneberg: „Wollen den Menschen nicht ihre Hoffnung nehmen“ Von Cornelia Sprenger | 12.02.2023, 10:00 Uhr

Über 20.000 Menschen sind an den Folgen des Erdbebens vom 6. Februar in der Türkei und in Syrien gestorben. In der türkischen Ditib-Gemeinde in Pinneberg haben viele Menschen Freunde und Verwandte in der Region. Ein Blick in die Gemeinde.