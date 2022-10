Susan Burmester (links), Sönke-Peter Hansen und Traudchen Perrefort (rechts) vom Verein Pinneberger Kinder überreichten die Spende in Höhe von 6666 Euro an Heike Schlüter (Dritte von links) und Elke Siegner von der Awo-Kindertagesstätte Dolli Einstein Haus. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Kinderrat hat letztes Wort Pinneberg: Im Dolli Einstein Haus gestalten Kinder Außenbereich Von Bastian Fröhlig | 26.10.2022, 14:00 Uhr

Die Awo-Kindertagesstätte Dolli Einstein Haus in Pinneberg will ihren Außenbereich neu gestalten. Finanzielle Hilfe gibt es vom Verein Pinneberger Kinder. Die Entscheidung, wie das Geld eingesetzt wird, liegt am Ende in den Händen der Kinder.