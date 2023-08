Hotel- und Gastro-Vertreter im Gespräch mit SPD-Abgeordneten

Für die Mitglieder des Pinneberger DEHOGA-Kreisvorstands hat es beim Meinungsaustausch mit den drei SPD-Abgeordneten Ralf Stegner (Bundestag), Thomas Hölck (Landtag) und Hans-Peter Stahl (Vorsitzender der Kreistagsfraktion) einen ganzen Korb voll dringender Themen gegeben. Allen voran die Gefahr, dass Berlin zum Jahresbeginn 2024 die Mehrwertsteuer auf Speisen von sieben auf 19 Prozent anhebt. „Ich werbe in Berlin dafür, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants beizubehalten“, erklärte Stegner, und auch Hölck machte deutlich: „Dafür setze ich mich ein.“ Das beruhigte vorerst die Gastronomen im Kreis, doch der Schuh drückt weiter bei einigen Themen.

Dazu gehören noch nachzuholende Investitionen aus der Corona-Zeit, Schwierigkeiten Mitarbeiter und Nachwuchskräfte zu finden und auch die hohen Energiepreise. „Bundesweit hat unsere Branche in den letzten Jahren 16 Prozent der Betriebe verloren. Und der Realumsatz liegt aktuell unter dem Niveau von 2019“, beschrieb DEHOGA-Kreisvorsitzender Christoph Dettling, der zusammen mit seiner Familie das Haselauer Landhaus betreibt, die Lage. Und leider seien die Referenzzeiträume für die Energiepreishilfen für die Branche ungünstig gewesen. „Da wurde die Corona-Schlussphase mit den geringen Energieverbräuchen noch mit einbezogen“. Grundsätzlich hätten die Staatshilfen vielen Betrieben aber sehr geholfen. „Ohne diese Unterstützung und insbesondere das Kurzarbeitergeld in der Corona-Zeit wären viele von uns nicht mehr am Markt.“

Fortbildung beim KSV: Inklusion im Sport

Der Kreissportverband Pinneberg (KSV) bietet zum Thema Inklusion in Sport eine Fortbildung am 9. September von 10 bis 13 Uhr in Elmshorn an. Die Fortbildung zeigt, wie Inklusion im Verein, in der Gruppe gelingen kann. Den Teilnehmern werden praxisnahe Hilfestellungen gegeben, um auch Menschen mit Behinderung die Teilnahme an Sportangeboten in ihren Vereinen zu ermöglichen. Es werden Erfahrungen und Sicherheit sowie Anregungen rund um den Bereich des Inklusiven Sports weitergegeben.

Neben einem Theorieteil, bei dem einige Sportler von Ihren Erfahrungen berichten, geht es in die Sportpraxis, um gemeinsam einen wertschätzenden Umgang miteinander zu erleben. Die Fortbildung richtet sich an Übungsleiter, Trainer, Sportlehrer, Jugendwarte, Jugendleiter, Abteilungsleiter, Vereinsvorstände, ehrenamtlich Engagierte und Gruppenhelfer, um sie in ihrem Einsatz zu unterstützen. Kosten: 20 Euro. Sie wird mit vier Lerneinheiten für die Verlängerung von Übungs-, Jugendleiter- und Fachübungsleiterlizenzen anerkannt. Anmeldung unter: www.ksv-pinneberg.de

Reiterwettbewerbe für Kinder bei Holsteiner Championat am Sonntag

Am Sonntag, 20. August, widmet sich der Holsteiner Verband in Elmshorn ganz dem Nachwuchs: Beim R+V Holsteiner Fohlenchampionat werden die Jahrgangsbesten gekürt, in Turnierprüfungen für Kinder und Jugendliche kommen junge Sportler mit ihren Pferden und Ponys auf ihre Kosten. Zeitgleich wird auf Hüpfburgen getobt, Glitzer-Tattoos angeklebt, Eis, Crêpes und Pommes angeboten.

Ab 10.30 Uhr beginnen die Turnierprüfungen. Ein Führzügel- und ein Reiterwettbewerb werden ausgetragen. „Wir freuen uns, dass viele die Gelegenheit nutzen möchten, einmal auf dem großen Championatsplatz in Elmshorn zu reiten“, sagt Sebastian Rohde, Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, die das Turnier mit Ehrenpreisen für die Teilnehmer unterstützt. Im Anschluss an den Wettkampf wird Susan Kröhnert gegen 12.15 Uhr eine exklusive Lesung aus ihrem Kinderbuch Eliot B geben.